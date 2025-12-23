Chi è Antonio Medugno il giovane coinvolto nel ' caso Signorini' | età di dov' è fidanzata Grande Fratello Instagram

Antonio Medugno, 21 anni, originario di Napoli, è diventato noto nel contesto del 'caso Signorini' dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona nel suo format ‘Falsissimo’. Con una presenza attiva su Instagram, Medugno è stato coinvolto mediaticamente per il suo rapporto con il Grande Fratello e la sua fidanzata. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, sollevando molte discussioni sul suo ruolo e le sue dichiarazioni.

Da giorni, da quando Fabrizio Corona ha pubblicato il suo format ‘Falsissimo’ dedicato ad Alfonso Signorini e alle pesanti accuse lanciate contro il direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello, non si fa altro che parlare di lui. Di chi? Antonio Medugno, ex concorrente del reality che. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Fabrizio Corona: "Oggi Antonio Medugno denuncerà Alfonso Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione" - Il modello e tiktoker classe '98 ha raccontato la sua versione sulla serata trascorsa con Signorini: "Sto con lo psicologo da tre anni, non lo sapevano nemmeno i miei genitori". today.it

