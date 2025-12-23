Chernobyl torna a minacciare l' Europa Un missile o un drone russo farebbero crollare il sarcofago
Roma, 23 dicembre 2025 - Dopo quasi 40 anni Chernobyl torna a minacciare l'Europa. Il famoso " sarcofago ", della centrale nucleare ucraina, che contiene le radiazioni conseguenti l'incidente del 26 aprile 1986, potrebbe crollare se colpito da un drone o un missile russo. E' l'allarme rilanciato dal direttore dell'impianto Sergiy Tarakanov: "Se un missile o un drone lo colpisce direttamente, o addirittura cade nelle vicinanze, ad esempio un Iskander, Dio non voglia, causerà un mini-terremoto nella zona". La copertura esterna al reattore 4 infatti è già stata danneggiata il 14 febbraio 2025 da un drone russo, anche se Mosca nega. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Drone russo colpisce Chernobyl, i danni alla cupola mettono in allerta l’Aiea: rischio radioattivo
Leggi anche: Aiea, la cupola protettiva della centrale di Chernobyl non è più sicura. E' stata danneggiata da un drone russo
Chernobyl torna a minacciare l'Europa. “Un missile o un drone russo farebbero crollare il sarcofago” - A febbraio un drone russo lo aveva danneggiato, secondo Aiea compromettendo le sue funzioni di con ... quotidiano.net
SALSOMAGGIORE TERME / Finalmente, Salsomaggiore torna a poter contare sul suo gioiello più importante: il Berzieri. Una riapertura importantissima, costata 33 milioni di Euro. Adesso, vogliamo Miss Italia. Bando alle ipocrisie. Miss Italia è un evento tropp - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.