Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino | un padre ricco una figlia adolescente

Checco Zalone torna al cinema il 25 dicembre con il film

Il film in uscita il 25 dicembre. Checco Zalone torna al cinema a Natale, il 25 dicembre, con Buen Camino. Il nuovo film racconta il viaggio di un padre e di una figlia lungo il cammino di Santiago, ma senza alcuna vocazione mistica. «Un papà che segue la figlia lungo il cammino di Santiago. Un papà ricchissimo – non per merito ma per eredità – si trova a dover seguire la figlia minorenne su uno storico cammino della spiritualità, pur non avendo nulla di spirituale. Diventerà un percorso di avvicinamento a una figlia che non aveva mai considerato». Il protagonista, interpretato dallo stesso Zalone, è un uomo che nella vita «non fa niente.

Checco Zalone: "Trump è un collega. Una storia con Virginia Raffaele? Lei lo sa, non glielo darò mai" - Il comico torna al cinema con "Buen Camino" e si racconta ad Aldo Cazzullo sul Corriere: “Sono attento al denaro per poter finalmente piacere ... huffingtonpost.it

Checco Zalone torna al cinema: "Parlo del rapporto tra padre e figlia, io ho due ragazze". Poi risponde alle frecciate di Valsecchi - L'attore e comico torna in sala con "Buen Camino", il suo nuovo film in uscita nelle sale dal 25 dicembre: "I ragazzi per me sono una sfida, guardano contenuti di 40 secondi". today.it

BUEN CAMINO I Il trailer del film in inglese | HOT CORN

Invece di lamentarsi del «politicamente corretto bisogna essere intelligentemente scorretti, io non avverto questo problema, l’avete visto nel film». Lo dice Luca Medici in arte Checco Zalone, parlando della sua nuova commedia, Buen Camino la commedia - facebook.com facebook

Checco Zalone: "Politicamente corretto Meglio intelligentemente scorretto". Torna con Buen camino di Nunziante, in uscita il 25 dicembre in 1000 sale #ANSA x.com

