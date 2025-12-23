Checco Zalone rompe il silenzio sul flirt con Virginia Raffaele dopo anni | tutta la verità Poi le parole sul divorzio

Checco Zalone torna a parlare dopo settimane di rumors, chiarendo la sua posizione sui presunti flirt e questioni personali. Tra un nuovo progetto cinematografico e aggiornamenti sulla vita privata, l’attore e comico italiano si confronta con le voci di gossip che lo coinvolgono da tempo. In questa occasione, Zalone fornisce una versione dei fatti, affrontando anche il tema del divorzio, con sincerità e senza eccessi.

Da settimane il suo nome è tornato al centro delle cronache mondane. Tra un film in uscita e un nuovo capitolo professionale, Checco Zalone si ritrova suo malgrado protagonista anche del gossip: battute sul presunto flirt con Virginia Raffaele, voci sul matrimonio finito con Mariangela Eboli.

Checco Zalone a Natale sul «Buen camino» dello sbanca botteghino - Zalone è un uomo ricchissimo ostretto, per inseguire la figlia adolescente Cristal (Letizia Arnò), a percorrere il cammino di Santiago ... ilsole24ore.com

«Checco Zalone? Un democristiano attento ai soldi». L’ex produttore Pietro Valsecchi racconta la rottura col comico - Ex attore teatrale passato presto all’attività di produttore, Valsecchi è celebre per aver prodotto con la sua Taodue Film fiction di successo Distretto di Polizia, R. iodonna.it

Invece di lamentarsi del «politicamente corretto bisogna essere intelligentemente scorretti, io non avverto questo problema, l’avete visto nel film». Lo dice Luca Medici in arte Checco Zalone, parlando della sua nuova commedia, Buen Camino la commedia - facebook.com facebook

Checco Zalone: "Politicamente corretto Meglio intelligentemente scorretto". Torna con Buen camino di Nunziante, in uscita il 25 dicembre in 1000 sale #ANSA x.com

