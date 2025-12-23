Checco Zalone rompe il silenzio sul flirt con Virginia Raffaele dopo anni la verità
Pronto per tornare al cinema con il film Buen Camino, dal 25 dicembre nelle sale, Checco Zalone ha confermato la rottura da Mariangela Eboli, di cui si era parlato più di un anno fa e che finora non aveva trovato conferme pubbliche. Tra loro, in realtà, mai nessun matrimonio. Poi la precisazione sul rapporto con la collega e amica Virginia Raffaele Checco Zalone (all’anagrafe Luca Medici) ha confermato per la prima volta la separazione dalla compagna Mariangela Eboli, con cui ha condiviso 18 anni di vita e due figlie. “È vero, non stiamo più insieme”, ha ammesso, “Ma in realtà non ci eravamo mai sposati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
“Io sostengo che invece di lamentarsi del politicamente corretto bisogna essere intelligentemente scorretti, quindi non avverto questo problema” #BuenCamino #CheccoZalone x.com
Invece di lamentarsi del «politicamente corretto bisogna essere intelligentemente scorretti, io non avverto questo problema, l’avete visto nel film». Lo dice Luca Medici in arte Checco Zalone, parlando della sua nuova commedia, Buen Camino la commedia - facebook.com facebook
