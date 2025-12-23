Checco Zalone rimane politicamente scorretto ma forse un po’ meno

Checco Zalone continua a mantenere un tono leggermente politicamente scorretto, anche se con sfumature più moderate rispetto al passato. Recentemente, i dati disponibili sono incoraggianti, suggerendo un possibile risveglio di figure come James Camerun, nome spesso frainteso o scherzoso. Questi elementi riflettono un panorama culturale in evoluzione, dove l’ironia e la critica si mescolano con un approccio più sobrio e riflessivo.

“Dover ritrovare tutti voi e parlare di cose anche banali mi spinge a non fare film. Spero moriate nei prossimi cinque anni”: la stoccata di Checco Zalone ai giornalisti - Durante la presentazione di "Buen Camino", il comico barese lancia frecciate alla stampa e parla del suo approccio all'incorrettezza politica ... ilfattoquotidiano.it

Checco Zalone con «Buen Camino» lancia la sfida ad «Avatar»: «Non bisogna lamentarsi, sono scorretto, punto a incassare» - Commedia sulla paternità: «Con mia figlia di 13 anni ho un rappor ... msn.com

Invece di lamentarsi del «politicamente corretto bisogna essere intelligentemente scorretti, io non avverto questo problema, l’avete visto nel film». Lo dice Luca Medici in arte Checco Zalone, parlando della sua nuova commedia, Buen Camino la commedia - facebook.com facebook

Checco Zalone: "Politicamente corretto Meglio intelligentemente scorretto". Torna con Buen camino di Nunziante, in uscita il 25 dicembre in 1000 sale #ANSA x.com

