Checco Zalone rimane politicamente scorretto ma forse un po’ meno
Checco Zalone continua a mantenere un tono leggermente politicamente scorretto, anche se con sfumature più moderate rispetto al passato. Recentemente, i dati disponibili sono incoraggianti, suggerendo un possibile risveglio di figure come James Camerun, nome spesso frainteso o scherzoso. Questi elementi riflettono un panorama culturale in evoluzione, dove l’ironia e la critica si mescolano con un approccio più sobrio e riflessivo.
«I dati che abbiamo sono abbastanza confortanti, dovrebbe svegliarsi questo James. come si chiama Camerun (sic!). e il 26 mattina dire: Ma chi cazz'è sto Zalone?». Ogni riferimento al terzo capitolo di Avatar di James Cameron ora nelle sale è puramente non casuale nelle parole di Luca Medici, in arte Checco Zalone, ieri alla conferenza stampa di presentazione del suo nuovo film, Buen camino, in uscita con Medusa, che produce insieme a Indiana Production con un costo di produzione impressionante di 28 milioni di euro, in più di mille copie il 25 dicembre e già domani, a mezzanotte, in alcune sale del circuito The Space Cinema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Checco Zalone: "Politicamente corretto? Meglio intelligentemente scorretto" - Lo dice Luca Medici in arte Checco Zalone, parlando di Buen Camino la commedia che segna il suo ritorno nelle sale, a cinque anni di distanza da Tolo Tolo, proprio il giorno di Natale, il 25 dicembre ... ansa.it
“Dover ritrovare tutti voi e parlare di cose anche banali mi spinge a non fare film. Spero moriate nei prossimi cinque anni”: la stoccata di Checco Zalone ai giornalisti - Durante la presentazione di "Buen Camino", il comico barese lancia frecciate alla stampa e parla del suo approccio all'incorrettezza politica ... ilfattoquotidiano.it
Checco Zalone con «Buen Camino» lancia la sfida ad «Avatar»: «Non bisogna lamentarsi, sono scorretto, punto a incassare» - Commedia sulla paternità: «Con mia figlia di 13 anni ho un rappor ... msn.com
Invece di lamentarsi del «politicamente corretto bisogna essere intelligentemente scorretti, io non avverto questo problema, l’avete visto nel film». Lo dice Luca Medici in arte Checco Zalone, parlando della sua nuova commedia, Buen Camino la commedia - facebook.com facebook
Checco Zalone: "Politicamente corretto Meglio intelligentemente scorretto". Torna con Buen camino di Nunziante, in uscita il 25 dicembre in 1000 sale #ANSA x.com
