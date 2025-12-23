Checco Zalone | Con la mia ex Mariangela siamo in buoni rapporti Rido con Virginia Raffaele del gossip su di noi

Checco Zalone ha recentemente commentato la sua vita privata, confermando la separazione da Mariangela Eboli e precisando che non si sono mai sposati. Ha anche condiviso di mantenere buoni rapporti con l’ex compagna, Mariangela, e di ridere con Virginia Raffaele delle voci di gossip su di loro. Questa intervista offre uno sguardo diretto sulla sua realtà personale, lontano dai riflettori e senza enfasi.

Checco Zalone ha parlato per la prima volta della sua vita privata, confermando la rottura da Mariangela Eboli di cui si parlava da tempo: "In realtà non ci siamo mai sposati. Siamo in buoni rapporti". E sul gossip con Virginia Raffaele: "Ci abbiamo riso su. Sa che non glielo darò mai". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Checco Zalone: «Trump è un collega, bravissimo intrattenitore. Valsecchi? Capisco che possa essere risentito: è umano. Con la mia ex siamo in buoni rapporti» - Dopo 5 anni torna al cinema in giorno di Natale, protagonista del film "Buen Camino": «La mia ex? corriere.it

Perché l'azienda di Checco Zalone è crollata dopo il divorzio dalla moglie: ora guadagna 44 volte di meno - Crollo verticale nella Mlz srl di Checco Zalone dopo l'uscita dell'ex moglie Mariangela Eboli: ricavi e utili sbriciolati in circa un anno ... virgilio.it