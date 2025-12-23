Checco Zalone | Con la mia ex Mariangela siamo in buoni rapporti Rido con Virginia Raffaele del gossip su di noi
Checco Zalone ha recentemente commentato la sua vita privata, confermando la separazione da Mariangela Eboli e precisando che non si sono mai sposati. Ha anche condiviso di mantenere buoni rapporti con l’ex compagna, Mariangela, e di ridere con Virginia Raffaele delle voci di gossip su di loro. Questa intervista offre uno sguardo diretto sulla sua realtà personale, lontano dai riflettori e senza enfasi.
Checco Zalone ha parlato per la prima volta della sua vita privata, confermando la rottura da Mariangela Eboli di cui si parlava da tempo: "In realtà non ci siamo mai sposati. Siamo in buoni rapporti". E sul gossip con Virginia Raffaele: "Ci abbiamo riso su. Sa che non glielo darò mai". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Virginia Raffaele, chi è il compagno Thomas Santu e il gossip su Checco Zalone
Leggi anche: Checco Zalone: la verità sul flirt con Virginia Raffaele e l’aneddoto su Giorgia Meloni
Checco Zalone, la sua Mlz srl crolla dopo l'addio dell'ex moglie: ricavi e utili giù di 44 volte; Crollano gli incassi per Checco Zalone dopo il licenziamento dell’ex moglie: guadagna 44 volte meno; Buen Camino di Checco Zalone, le pagelle: quelle battute su Gaza non fanno ridere (1,5 su 5); Checco Zalone, la società crolla dopo l'addio alla ex moglie: «Utili da 1,4 milioni a 31mila euro». Cosa è successo.
Checco Zalone: «Trump è un collega, bravissimo intrattenitore. Valsecchi? Capisco che possa essere risentito: è umano. Con la mia ex siamo in buoni rapporti» - Dopo 5 anni torna al cinema in giorno di Natale, protagonista del film "Buen Camino": «La mia ex? corriere.it
Perché l'azienda di Checco Zalone è crollata dopo il divorzio dalla moglie: ora guadagna 44 volte di meno - Crollo verticale nella Mlz srl di Checco Zalone dopo l'uscita dell'ex moglie Mariangela Eboli: ricavi e utili sbriciolati in circa un anno ... virgilio.it
Checco Zalone: “Il mio pellegrinaggio a Santiago intelligentemente scorretto” - Dal 25 dicembre arriva nelle sale “Buen Camino”: un uomo ricco viziato e volgare segue la figlia in Spagna. ilsecoloxix.it
Invece di lamentarsi del «politicamente corretto bisogna essere intelligentemente scorretti, io non avverto questo problema, l’avete visto nel film». Lo dice Luca Medici in arte Checco Zalone, parlando della sua nuova commedia, Buen Camino la commedia - facebook.com facebook
Checco Zalone: "Politicamente corretto Meglio intelligentemente scorretto". Torna con Buen camino di Nunziante, in uscita il 25 dicembre in 1000 sale #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.