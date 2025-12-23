Che schiaffo in faccia per Macron | le Figaro elogia Meloni
Non è di certo un bel momento quello che sta vivendo in patria Emmanuel Macron, costantemente al centro delle polemiche e di recente finito ancora una volta nell'occhio del ciclone a causa delle vicende inerenti il tanto temuto accordo di libero scambio che ha portato all'ondata di proteste degli agricoltori partita dalla Francia e giunta fino a Bruxelles. Il rinvio al Mercosur è arrivato anche grazie alle perplessità sul trattato e alla contrarietà espresse da Giorgia Meloni e Victor Orban, rappresentanti di quell'"ideologia sovranista " tanto avversata dal presidente della Repubblica francese: ora proprio grazie all'assist fornito da due dei suoi avversari politici Macron è riuscito a salvare la faccia e ad allentare le fortissime tensioni che si respirano in patria proprio a causa dell'incombere di un accordo valutato infausto dagli agricoltori, ma servirà ben altro che un rinvio per riportare tutti alla calma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Lo schiaffo di Brigitte a Macron. Cosa è successo - L'atterraggio di Emmanuel Macron in Vietnam non sembra essere stato particolarmente agevole. ilgiornale.it
Lo schiaffo di Brigitte a Macron all'arrivo in Vietnam. Eliseo in imbarazzo. Il presidente: "Uno scherzo" - Sta facendo il giro del web un video virale girato all’aeroporto di Hanoi, in Vietnam, dove si vede la première dame Brigitte Macron all’apparenza dare un buffetto – o forse uno schiaffo – al ... notizie.tiscali.it
