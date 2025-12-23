Che attesa per Kanye West | la prevendita subito in tilt

Le prevendite dei biglietti per il concerto di Kanye West alla RCF Arena il 18 luglio sono state immediatamente sommerse di richieste, causando un imprevisto tilt nel sistema di Ticketmaster. L’evento rappresenta un momento atteso dai fan dell’artista, e l’alta richiesta testimonia l’interesse generale. Per coloro che desiderano partecipare, si consiglia di monitorare regolarmente il sito per aggiornamenti e future possibilità di acquisto.

Ye – Kanye West, primo atto. Inizia il countdown di avvicinamento al grande concerto che l'artista terrà il 18 luglio alla Rcf Arena, con l'apertura – ieri mattina – delle prevendita dei biglietti 'early bird' sul sito di Ticketmaster. A seguito dell'enorme affluenza sulla piattaforma, si sono verificati estemporanei disservizi e blocchi delle vendite, che hanno costretto moltissimi fan a ritentare l'acquisto o, in altri momenti, a mettersi in paziente attesa davanti al pc. Ma gli organizzatori comunicano che ci sono ancora biglietti in vendita disponibili: del resto, c'è posto per oltre centomila spettatori.

Aperte le prevendite per l’atteso live di YE – KANYE WEST - (askanews) – In seguito al grande interesse mediatico generato dall’annuncio del ritorno live di YE – KANYE WEST in Europa, l’organizzazione comunica le modalità ufficiali di vendita d ... askanews.it

Kanye West, ecco i prezzi dei biglietti per il concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia - Si parte da 109,51 euro (contando commissioni e prevendita) e si arriva a 331 euro per il pit. rollingstone.it

Kanye West torna in Italia per un concerto esclusivo a Reggio Emilia Dopo oltre dieci anni di attesa, Ye, ex Kanye West, salirà sul palco della RCF Arena il 18 luglio 2026. Questo evento sarà il momento clou dell’Hellwatt Festival, che si svolgerà dal 4 al 18 l - facebook.com facebook

