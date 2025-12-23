ChatGPT lancia il suo Wrapped | come funziona il recap annuale
ChatGPT presenta il suo Wrapped, un riepilogo annuale delle attività dell’utente. Questa nuova funzione, attualmente disponibile in alcuni mercati, permette di ottenere un resoconto personalizzato dell’utilizzo di ChatGPT durante l’anno. Ispirata allo stile del celebre Spotify Wrapped, mira a offrire un’istantanea semplice e chiara delle interazioni svolte nel corso dell’anno. Un modo per riflettere sull’utilizzo e sui momenti più significativi del servizio.
Anche ChatGPT offre il suo personale riepilogo di fine anno. Come riporta TechCrunch, OpenAI ha iniziato a rilasciare, in alcuni mercati selezionati, «Il tuo anno con ChatGPT», una funzione inedita che richiama da vicino lo Spotify Wrapped. Per il momento è disponibile solamente negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, ma è probabile che nell’arco di alcuni giorni arrivi anche nel resto del mondo. Al momento del lancio, possono accedervi tutti gli utenti dei piani free, Pro e Plus che hanno attivato le opzioni di cronologia delle chat e salvataggio dei ricordi, a patto che abbiano raggiunto una soglia minima di attività di conversazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
