Nel 2026, Cesalpino trasferirà la sua sede nella nuova struttura a Arezzo, prevista per marzo o aprile. L’evento rappresenta un importante passo avanti per la scuola media, che potrà offrire un ambiente rinnovato ai propri studenti. Il vicesindaco Lucia Tanti ha annunciato questa novità durante il tradizionale concerto di Natale, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare i servizi educativi della città.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – “ La Cesalpino tornerà nella sua nuova sede a marzoaprile 2026; dal prossimo anno scolastico gli studenti della scuola media avranno la loro nuovissima scuola” così il vicesindaco Lucia Tanti ha aperto il tradizionale concerto di Natale dell’I.C. Cesalpino. La musica porta con sé gioia, energia, positività e condivisione. La musica è un regalo, un grande regalo, capace di migliorare la nostra vita e quelle degli altri in special modo durante le festività natalizie. Chi regala la musica regala emozioni, connessioni, legami che saranno per sempre parte della vita di una persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cesalpino, nuova sede entro aprile 2026; Finita la piazzetta dei Bastioni. Rincara il centro per l’impiego. Le opere tra ritardi e aperture.

Centro per l’Impiego e Cesalpino a Primavera - Si lavora a pieno ritmo anche in piazza Giotto, cantieri aperti in via Romana e via Fiorentina, e prima della prossima estate saranno terminati il nuovo centro per l’impiego e la media Cesalpino. lanazione.it

