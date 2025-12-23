Cervia si dimette il sindaco Missiroli | Io estraneo a maltrattamenti ma faccio passo indietro
Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, si è dimesso dopo essere stato coinvolto in un’indagine per presunti maltrattamenti alla moglie. In una nota pubblicata sui social, Missiroli ha dichiarato di essere estraneo alle accuse e ha deciso di fare un passo indietro per tutelare l’immagine dell’amministrazione comunale. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale e nell’opinione pubblica.
Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti alla moglie, si è dimesso. Il primo cittadino lo ha reso noto pubblicando sui suoi canali social un lunga nota. “Negli ultimi giorni io e la mia famiglia siamo stati travolti da un’esposizione mediatica durissima, che non ha colpito solo me come amministratore pubblico, ma anche i miei affetti più cari e, soprattutto, i miei figli. In questa vicenda non ci sono soltanto ruoli istituzionali: ci sono persone, relazioni e bambini che stanno pagando un prezzo altissimo. Colpisce, in particolare, la rapidità con cui si è arrivati a giudizi pubblici e definitivi, in tempi che non coincidono con quelli della giustizia e dell’accertamento dei fatti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
