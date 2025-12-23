Cervia il sindaco Missiroli si dimette dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie

Il sindaco afferma che negli ultimi giorni con la sua famiglia è stato "travolto da un'esposizione mediatica durissima". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

cervia sindaco missiroli dimetteAccusato di maltrattamenti, il sindaco di Cervia si dimette - Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, si dimette. ansa.it

cervia sindaco missiroli dimetteSi dimette il sindaco di Cervia, indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie - Mattia Missiroli afferma che "non sarebbe possibile affrontare una situazione così complessa con la necessaria lucidità, né ... huffingtonpost.it

cervia sindaco missiroli dimetteCervia, Il sindaco indagato per maltrattamenti si dimette: «Sento il dovere di compiere un passo indietro - Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli ha deciso per le dimissioni. corriereromagna.it

