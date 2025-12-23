Cervia il sindaco Missiroli si dimette dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie
Il sindaco afferma che negli ultimi giorni con la sua famiglia è stato "travolto da un'esposizione mediatica durissima". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Missiroli respinge le accuse
Leggi anche: Dimissioni del sindaco di Cervia Mattia Missiroli dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie
Il sindaco di Cervia Missiroli, niente dimissioni per ora: “Aspettiamo di vedere gli atti”; Indagato per maltrattamenti alla moglie, il sindaco di Cervia non si dimette; Offese e botte alla moglie. Il sindaco prende tempo. E per ora non si dimette; Sindaco di Cervia Mattia Missiroli non si dimetterà, la risposta dopo l'indagine per maltrattamenti.
Accusato di maltrattamenti, il sindaco di Cervia si dimette - Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, si dimette. ansa.it
Si dimette il sindaco di Cervia, indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie - Mattia Missiroli afferma che "non sarebbe possibile affrontare una situazione così complessa con la necessaria lucidità, né ... huffingtonpost.it
Cervia, Il sindaco indagato per maltrattamenti si dimette: «Sento il dovere di compiere un passo indietro - Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli ha deciso per le dimissioni. corriereromagna.it
Sindaco di Cervia indagato, stasera il Consiglio comunale tra garantisti, richiesta di dimissioni e perplessità - facebook.com facebook
Non so se il sindaco di Cervia, accusato di maltrattamenti alla moglie, sia colpevole o innocente. Le accuse sono pesanti, ma al momento è presunto innocente. Viene attaccato dall'opposizione (che, al contrario e' sempre garantista con gli amici) con tanto di r x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.