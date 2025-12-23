Cervia il sindaco accusato di maltrattamenti verso la moglie si dimette

Il sindaco di Cervia ha annunciato le proprie dimissioni, a seguito di accuse di maltrattamenti rivolte alla moglie. In una nota ufficiale, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a questa decisione, evidenziando l’importanza di un percorso di riflessione personale e istituzionale. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica, portando il primo cittadino a fare un passo indietro per tutelare il ruolo istituzionale e l’immagine della comunità.

Il primo cittadino ha quindi rilasciato oggi una nota in cui ha spiegato i motivi delle sue dimissioni. Missiroli ha sostenuto di non avere in questo momento la capacità di "affrontare una situazione così complessa con la necessaria lucidità, né garantire la serenità che l'istituzione comunale merita".

