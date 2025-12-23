Dopo il Padre Nostro, cambia anche l’inno di Mameli. Una piccola modifica, che riguarda il Si!, esclamato alla fine del nostro inno nazionale e che è stato deciso dal presidente della Repubblica e dal governo. Mentre la preghiera insegnata direttamente da Gesù fu modificata da papa Francesco, nella parte in cui diceva “non indurci in tentazione” (diventata, “non abbandonarci alla tentazione”), il nostro inno elimina solo il si finale. Perché sparisce il Si finale. Tutto questo lo stabilisce un decreto del presidente della Repubblica del 14 marzo 2025, adottato su proposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2025. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Certezze addio, in Gazzetta ufficiale il testo modificato dell’inno di Mameli: ecco come cambia

Leggi anche: Sparisce il "sì" alla fine dell'inno di Mameli: ecco perché

Leggi anche: Inno Nazionale, Quirinale vieta a bande militari il “Sì” dopo “L’Italia chiamò”, esclamazione non prevista da testo originale di Mameli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sylla, ufficiale l'addio a Milano. L'azzurra vola a Istanbul, biennale con il Galatasaray - La pallavolista azzurra saluta la Vero Volley dopo tre anni: arrivata nell'estate del 2022, con Milano Sylla ha giocato 98 partite ... gazzetta.it

Addio di Vagnati, obiettivi del Torino e certezze sul modulo: parlano Cairo e Petrachi - facebook.com facebook