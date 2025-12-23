Sei pronto ad iniziare il percorso verso la Festa dei Ceri 2024? Con l’investitura dei due nuovi Capitani, si dà ufficialmente il via alle attività che accompagneranno la città fino alla manifestazione del 15 maggio. Un momento importante per consolidare tradizioni e coinvolgere la comunità in un cammino di preparazione e partecipazione.

Con la cerimonia di investitura dei due Capitani prende ufficialmente avvio il percorso che accompagnerà la città verso la Festa dei Ceri del 15 maggio prossimo. Il rito, che per tradizione rappresenta il primo atto formale dell’anno ceraiolo, si è svolto nella chiesina di San Francesco della Pace, detta dei Muratori, sotto la sede della storica corporazione. Nel corso della celebrazione si è tenuto il passaggio di consegne tra i Capitani uscenti e quelli entranti. Fabio Latini e Oliviero Baldelli, protagonisti dello scorso 15 maggio, hanno consegnato la spada a Daniele Pencedano e Stefano Pauselli, rispettivamente Primo e Secondo Capitano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ceri, inizia il percorso. Ecco i due nuovi Capitani: "Ce la metteremo tutta"

Leggi anche: Bologna-Inter Supercoppa, De Silvestri: “C’è rispetto ma ce la metteremo tutta per arrivare in finale”

Leggi anche: Pechino Express 2026, svelate le due nuove coppie: ci saranno Mattia Stanga e Fiona May. Quando inizia e il percorso di viaggio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ceri, inizia il percorso. Ecco i due nuovi Capitani: Ce la metteremo tutta.

Ceri, inizia il percorso. Ecco i due nuovi Capitani: "Ce la metteremo tutta" - Con la cerimonia di investitura dei due Capitani prende ufficialmente avvio il percorso che accompagnerà la città verso la Festa dei Ceri del 15 maggio prossimo. lanazione.it