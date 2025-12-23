Cercando le nostre radici troviamo una massa intrecciata non un singolo fittone

A Natale, spesso si riflette sui valori e le tradizioni che definiscono la nostra identità. Cercando le nostre radici, troviamo un intreccio di storie e influenze, piuttosto che un singolo punto di partenza. È un momento per riscoprire le origini che ci hanno plasmato e per apprezzare la ricchezza della nostra cultura, che si tramanda nel tempo attraverso tradizioni condivise e valori comuni.

Siamo a Natale e, puntualmente, ricorrono i discorsi sulla riscoperta dei "nostri" valori, delle tradizioni, insomma delle origini della nostra identità e delle radici. Riscopriamole, dunque, queste radici, guardando alle nostre vere origini remote. Il punto di partenza è un insieme di vincoli empirici che qualsiasi ricostruzione deve rispettare. Questi vincoli provengono da ambiti diversi e indipendenti – paleontologia, genetica delle popolazioni, genomica antica, paleoclima – e convergono su un quadro che non può più essere ridotto a una narrazione lineare. La domanda non è se Homo sapiens abbia avuto origine in Africa: questa conclusione è ormai stabilizzata da una pluralità di evidenze.

