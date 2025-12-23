Ceolini Assocalzaturifici | Credito d’imposta per il design bene la proroga Rendere stabile la misura

Il credito d’imposta per il design, prorogato recentemente, rappresenta un elemento importante per il settore della moda e degli accessori. Questa misura sostiene le attività di ideazione estetica, contribuendo a valorizzare il Made in Italy. È fondamentale rendere stabile questa agevolazione, affinché le imprese possano pianificare con maggiore certezza e rafforzare la propria competitività a livello internazionale.

“La proroga del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica rappresenta un segnale positivo di attenzione del Governo verso la filiera della moda e dell’accessorio, una delle componenti più identitarie e strategiche del Made in Italy per valore economico, occupazionale e culturale”. Lo afferma Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici e Confindustria Accessori Moda, commentando la norma inserita nella legge di bilancio 2026. “Si tratta di uno strumento che negli anni ha sostenuto concretamente le imprese nel mantenere in Italia le funzioni creative e di sviluppo prodotto, elementi centrali del valore del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Ossigeno per la Zes, spuntano 532 milioni per il credito d?imposta

Leggi anche: Arriva la Zes, istruzioni per l’uso: "Semplificazione e credito d’imposta. Così le Marche torneranno a correre"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Giovanna Ceolini Presidente di Assocalzaturifici e Confindustria Accessori Moda: "Bene proroga credito d’imposta design e ideazione estetica" - Giovanna Ceolini Presidente di Assocalzaturifici e Confindustria Accessori Moda: "Bene ... corrierenews.it

Giovanna Ceolini: "Bene proroga credito d’imposta design e ideazione estetica" - La Presidente di Assocalzaturifici e Confindustria Accessori Moda commenta la norma relativa alla proroga del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, nell'ambito della legge ... it.fashionnetwork.com