Centro grandi ustionati di Villa Scassi arriva la certificazione europea

Il centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi ottiene la certificazione della European burn association (Eba), organismo di riferimento per l'eccellenza nella cura delle ustioni. Il riconoscimento colloca la struttura dell'Asl3 tra le realtà di punta in Europa.La certificazione arriva al.

Centro grandi ustionati di Villa Scassi riceve il riconoscimento “European Burn Association” - Bottaro, Asl tre: “Sigillo formale e sostanziale del lavoro in team che questo gruppo di professionisti, diretto dal dottor Giuseppe Perniciaro, ha saputo costruire, promuovere e realizzare in anni di ... msn.com

