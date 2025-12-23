Centri sociali a rischio sgombero Ciaccheri | È attacco a grandi città amministrate dal centrosinistra

I recenti sgomberi di centri sociali come Leoncavallo e Askatasuna hanno riacceso il dibattito sulla tutela degli spazi autogestiti nelle grandi città. Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII, sottolinea che si tratta di un attacco che coinvolge amministrazioni di centrosinistra, evidenziando l'importanza di difendere luoghi come Spin Time. La questione riflette le tensioni tra politiche urbane e diritto alla socialità indipendente.

Centri sociali a rischio sgombero, Ciaccheri: “È attacco a grandi città amministrate dal centrosinistra” - Dopo gli sgomberi di Leoncavallo e Askatasuna, il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri avverte: "La città difenderà gli spazi come Spin ... fanpage.it

I centri sociali sono stati necessari per la vita delle città. Dovrebbero esserlo ancora - Ne abbiamo parlato con Valerio Mattioli, che all'importanza sociale, culturale e storica dei centri sociali ha dedicato il suo nuovo libro, Novanta. rivistastudio.com

Lo sgombero di Askatasuna è solo l'inizio: il governo punta ai centri sociali mentre ignora povertà e disuguaglianze - facebook.com facebook

Sgomberare i centri sociali vuol dire uccidere non solo l’esperienza pluridecennale che conservano e che sta continuando a produrre modelli di vita urbani, ma anche le città che le ospitano x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.