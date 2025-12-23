Centri sociali a rischio sgombero Ciaccheri | È attacco a grandi città amministrate dal centrosinistra
I recenti sgomberi di centri sociali come Leoncavallo e Askatasuna hanno riacceso il dibattito sulla tutela degli spazi autogestiti nelle grandi città. Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII, sottolinea che si tratta di un attacco che coinvolge amministrazioni di centrosinistra, evidenziando l'importanza di difendere luoghi come Spin Time. La questione riflette le tensioni tra politiche urbane e diritto alla socialità indipendente.
Dopo gli sgomberi di Leoncavallo e Askatasuna, il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri avverte: "La città difenderà gli spazi come Spin Time". 🔗 Leggi su Fanpage.it
