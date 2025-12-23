Cenone di Natale prodotti gratis negli store ' Morico'
Prodotti da forno gratis per i più bisognosi. E' l'iniziativa messa in atto dal re del pane Gianni Morico che ha spiegato a Casertanews, “si tratta di una iniziativa che nasce spontaneamente e col cuore per rendere il Natale un pò più felice per tutti”.Quindi per organizzare il cenone di Natale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Natale 2025 in famiglia: come cambia la spesa degli italiani tra pranzi, cenoni e vacanze. Qual è il budget e i 10 consigli per risparmiare - Cresce l’attenzione di famiglie e consumatori sulle previsioni di spesa per il Natale: da pranzi e cenoni ai regali sotto l’albero, passando per viaggi, bollette e trasporti ... italiaoggi.it
Cenone di Natale, il decalogo del Codacons per risparmiare, senza rinunciare alla qualità - Con l’avvicinarsi del cenone della Vigilia, il Codacons invita le famiglie a prestare particolare attenzione alla spesa natalizia, in un contesto in cui numerosi prodotti alimentari registrano rincari ... targatocn.it
Natale, per cenone gli italiani spenderanno 3,2 miliardi di euro. I consigli per la spesa - Un’indagine del Centro Studi Confcooperative dà i numeri sulla tavola di Natale: per il cenone gli italiani spenderanno 3,2 miliardi di euro, cioè 300 milioni in più dello scorso anno e 500 milioni in ... tg24.sky.it
