Cenano in pizzeria senza pagare i gestori dopo il post social | I tre hanno saldato il conto

Tre clienti hanno cenato in pizzeria senza pagare, ma successivamente hanno saldato il conto. I gestori, attraverso un post social, hanno ringraziato la comunità per l’affetto e la solidarietà dimostrati.

“Ringraziamo tutti per l’affetto e la solidarietà che avete manifestato, ieri pomeriggio, grazie a voi, il conto é stato pagato”. Con questo messaggio si è chiusa la vicenda di tre persone che, nella serata di sabato 20 dicembre avevano cenato nella pizzeria Giotto di Bari, nel quartiere. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Cenano in pizzeria e vanno via senza pagare, la denuncia dei titolari: "Figuraccia per 80 euro" Leggi anche: Non paga il conto al ristorante, gestori si fanno pagare dal padre: 37enne lancia molotov contro il locale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cenano in pizzeria e vanno via senza pagare, la denuncia dei titolari: 'Figuraccia per 80 euro'; Nuove pensiline al quartiere San Paolo: Amtab rinnova le fermate dei bus; Bari: al Policlinico rimosso raro e invasivo tumore del cuoio capelluto - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi; Volontari di Retake in piazza Cesare Battisti: rimossi 100 manifesti e ripuliti vasi. Cenano in pizzeria senza pagare, i gestori dopo il post social: "I tre hanno saldato il conto" - Il messaggio dei titolari di Giotto Bari: "Ringraziamo tutti per l’affetto e la solidarietà che avete manifestato" ... baritoday.it

