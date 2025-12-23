Prende il via questa sera, martedì 23 dicembre, la programmazione di Rai 1 dedicata alle feste natalizie con Cena di Natale – La Festa della Cucina Italiana, il cooking night show condotto per il secondo anno da Antonella Clerici. Una serata evento dedicata al riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco, con un’attenzione particolare al menù delle feste e al Natale, alle sue usanze, ai simboli, alle canzoni, al folklore e alla grande tradizione culinaria italiana. In un elegante studio dalle atmosfere tipicamente natalizie, tanti personaggi noti saranno presenti con performance anche inedite: numeri musicali con i più famosi jingle, momenti di divertimento e comicità, collegamenti con i volti di punta della Rai, incontri e aneddoti personali e anche qualche momento di riflessione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Cena di Natale: Al Bano, Morandi, Conti, Belen e Noemi tra i tanti ospiti di stasera

Leggi anche: Cena di Natale: Al Bano, Morandi, Conti, Belen e Noemi tra i tanti ospiti di stasera

Leggi anche: Le Iene, Noemi e Rocco Hunt tra gli ospiti. Ecco i servizi di stasera

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Stasera in tv Antonella Clerici con la “La cena di Natale” e tanti ospiti d’eccezione; Antonella Clerici torna in tv con Cena di Natale 2025: canzoni, ricette e comicità; Cena di Natale, le pagelle del 23 dicembre: Clerici ingiocabile (10), Giraud punge Mediaset (9), Morandi amico di tutti (8,5); 'Cena di Natale. La festa della cucina italiana', stasera su Rai 1: gli ospiti e le anticipazioni.

La “Cena di Natale” di Antonella Clerici torna stasera su Rai 1. Ospiti e anticipazioni - Lo show è anche una celebrazione per il riconoscimento della cucina italiana nel Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO ... iodonna.it