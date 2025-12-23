Cena di Natale 2025 con Antonella Clerici su Rai1 | quando in onda anticipazioni e ospiti

La Cena di Natale 2025 con Antonella Clerici su Rai1 sarà trasmessa in prima serata, offrendo un approfondimento sulla tradizione culinaria italiana e sull’atmosfera delle festività. La trasmissione, ricca di ospiti e momenti conviviali, si propone come un’occasione per condividere i sapori e le emozioni di questo periodo speciale. Di seguito, le anticipazioni su data, orario e protagonisti dell’evento.

La Cena di Natale 2025 di Antonella Clerici in prima serata su Rai1 per celebrare la cucina italiana, ma anche il periodo delle feste con tanti amici ed ospiti speciali. Antonella Clerici su Rai1 con la Cena di Natale. Stasera, martedì 23 dicembre 2025, in prima serata su Rai1 va in onda la " Cena di Natale 2025 " di Antonella Clerici. Una grande festa per celebrare la cucina italiana che ha recentemente conquistato il titolo di Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco. Una serata che accompagna milioni di telespettatori verso la notte più magica dell'anno: quella della Vigilia di Natale con menu a tema, ma anche tradizioni, usanze, canzoni e folklore.

‘Cena di Natale’, Antonella Clerici su Rai 1 con Belen e ospiti da urlo: cosa vedremo stasera - Clerici padrona di casa di una serata evento per festeggiare il Natale e il riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Unesco: ecco le anticipazioni. libero.it

Martedì 23 dicembre una serata speciale per celebrare la cucina italiana patrimonio dell'Unesco - Appuntamento speciale in prima serata con la Cena di Natale di Antonella Clerici martedì 23 dicembre tanti ospiti per festeggiare la nostra cucina ... gazzetta.it

Cena di Natale Antonella Clerici svela tra gli ospiti anche Belen ma non è l’unica sorpresa

