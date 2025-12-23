Cellulare vola in platea spettatrice colpita in testa | a proprietaria infermiera scende per ’visitarla’

Durante uno spettacolo al teatro Diego Fabbri di Forlì, un incidente ha coinvolto una spettatrice colpita alla testa da un cellulare caduto in platea. La proprietaria, infermiera di professione, si è subito avvicinata per prestare assistenza. L'episodio, avvenuto domenica pomeriggio, ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza durante gli eventi pubblici e sull’importanza di comportamenti responsabili.

Forlì, 23 dicembre 2025 – Un coup de théâtre decisamente inaspettato (e potenzialmente pericoloso) quello che ha avuto luogo nelle ultime file del teatro Diego Fabbri durante lo spettacolo di domenica pomeriggio. Mentre sul palco si svolgeva ‘L’anatra all’arancia’ con Emilio Solfrizzi e Irene Ferri, infatti, in platea si è dipanato un piccolo dramma, per fortuna senza gravi conseguenze: un telefono cellulare precipitato della galleria ha colpito in testa una donna che si stava godendo lo spettacolo. La dinamica. Particolare la dinamica: la spettatrice seduta in galleria, infatti, nel riporre il proprio smartphone nella borsa ai suoi piedi avrebbe ‘mancato il bersaglio’: l’oggetto sarebbe scivolato fuori e si sarebbe infilato proprio nella fessura tra il pavimento e il parapetto, volando in platea e centrando la spettatrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

