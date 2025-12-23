C’è una sola certezza dopo gli incontri sull’Ucraina | Witkoff fa affari
Dopo gli incontri sull’Ucraina, emerge con chiarezza che Witkoff continua a operare nel settore degli affari. Il coinvolgimento di figure come Kirill D., capo del Fondo russo per gli investimenti all’estero, sottolinea le dinamiche complesse e spesso poco visibili che caratterizzano le relazioni economiche internazionali in questa regione. Un approfondimento sulle implicazioni di queste attività e sui soggetti coinvolti richiede un accesso riservato ai contenuti completi.
Il capo del Fondo russo per gli investimenti all'estero, Kirill D.
