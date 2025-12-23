C’è una sola certezza dopo gli incontri sull’Ucraina | Witkoff fa affari

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli incontri sull’Ucraina, emerge con chiarezza che Witkoff continua a operare nel settore degli affari. Il coinvolgimento di figure come Kirill D., capo del Fondo russo per gli investimenti all’estero, sottolinea le dinamiche complesse e spesso poco visibili che caratterizzano le relazioni economiche internazionali in questa regione. Un approfondimento sulle implicazioni di queste attività e sui soggetti coinvolti richiede un accesso riservato ai contenuti completi.

  Il capo del Fondo russo per gli investimenti all’estero, Kirill D. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

c8217232 una sola certezza dopo gli incontri sull8217ucraina witkoff fa affari

© Ilfoglio.it - C’è una sola certezza dopo gli incontri sull’Ucraina: Witkoff fa affari

Leggi anche: Ucraina, gli inviati Usa Witkoff Kushner lasciano l'ambasciata di Berlino dopo l'incontro con Zelensky

Leggi anche: Pronostico Bodo/Glimt-Monaco: una sola certezza

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.