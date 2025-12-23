C’è una proposta per Loftus-Cheek il giocatore ci pensa | due motivi per il possibile addio al Milan

Il Milan valuta la possibile cessione di Ruben Loftus-Cheek durante la sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista inglese, nato nel 1996, sta considerando un trasferimento in Turchia, dove il Besiktas offre un ingaggio più elevato. La decisione dipenderà dalle valutazioni del giocatore e dalle trattative tra le parti, segnando un possibile cambiamento nel centrocampo rossonero.

Il Milan potrebbe perdere Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996, nella sessione invernale di calciomercato: i motivi che lo spingono verso la Turchia, dove il Besiktas è pronto a garantirgli uno stipendio più alto di quello attuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

