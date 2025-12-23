2025-12-23 09:04:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Ecco il rinforzo per Massimiliano Allegri. Tutto fatto per il centravanti tedesco Niclas Fullkrug, 33 anni a febbraio, sbarcato ieri in tarda serata a Malpensa. Il West Ham ha controfirmato i documenti e dato il via libera per il passaggio della punta in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto a 13 milioni di euro. Il giocatore stamattina sosterrà le visite mediche di rito alla clinica “La Madonnina”, mentre nel pomeriggio firmerà il contratto fino al 30 giugno 2026, e in questi sei mesi percepirà 1,5 milioni di euro netti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – ecco da quando potrà schierarlo Allegri, c’è la data

