Cdp oltre 5.500 enti locali potranno aderire al piano di rinegoziazione dei mutui
Oltre 5.500 enti locali potranno aderire nei primi mesi del 2026 al nuovo piano di rinegoziazione dei mutui avviato da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere Comuni, Province e Città Metropolitane. “Un’operazione che – si legge in una nota d Cdp -, attraverso una rimodulazione del profilo di rimborso dei prestiti, permetterà di liberare risorse finanziarie a beneficio del territorio. L’iniziativa consentirà di coinvolgere potenzialmente circa due Enti Locali su tre, con l’opportunità di rinegoziare fino a 115 mila mutui per un debito residuo totale di circa 21,7 miliardi”. Le modalità operative per prendere parte all’iniziativa sono delineate in una circolare firmata dall’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Cdp, via alla rinegoziazione dei mutui per gli enti locali. Housing e mobilità sostenibile, ok a iniziative per 1,7 mld
Leggi anche: Stipendi comunali, 2.500 euro di arretrati e 190 euro al mese di aumenti: arriva in Manovra il fondo per gli Enti locali
Cdp, firmato piano rinegoziazione mutui, riguarda 5.000 enti locali - 500 Enti locali potranno aderire nei primi mesi del 2026 al nuovo piano di rinegoziazione dei mutui avviato da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere Comuni, Province e Città Metropolitane. msn.com
Mutui degli enti locali, Cdp apre alla rinegoziazione per oltre 5mila amministrazioni - Cassa Depositi e Prestiti ha avviato un nuovo piano di rinegoziazione dei mutui che, nei primi mesi del 2026, potrà coinv ... giornalelavoce.it
CDP: firmato il piano di rinegoziazione dei mutui per gli Enti Locali - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. teleborsa.it
Mutui enti locali: CDP rinegozia il debito per 604 milioni Cassa depositi e prestiti avvia la rinegoziazione dei mutui per oltre 5.500 enti locali:... - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.