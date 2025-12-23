Cdp oltre 5.500 enti locali potranno aderire al piano di rinegoziazione dei mutui

Oltre 5.500 enti locali potranno aderire nei primi mesi del 2026 al nuovo piano di rinegoziazione dei mutui avviato da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere Comuni, Province e Città Metropolitane. “Un’operazione che – si legge in una nota d Cdp -, attraverso una rimodulazione del profilo di rimborso dei prestiti, permetterà di liberare risorse finanziarie a beneficio del territorio. L’iniziativa consentirà di coinvolgere potenzialmente circa due Enti Locali su tre, con l’opportunità di rinegoziare fino a 115 mila mutui per un debito residuo totale di circa 21,7 miliardi”. Le modalità operative per prendere parte all’iniziativa sono delineate in una circolare firmata dall’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

