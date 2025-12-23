Cdp oltre 5.500 enti locali potranno aderire al piano di rinegoziazione dei mutui

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 5.500 enti locali potranno aderire nei primi mesi del 2026  al nuovo piano di rinegoziazione dei mutui  avviato da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere Comuni, Province e Città Metropolitane. “Un’operazione che – si legge in una nota d Cdp -, attraverso una rimodulazione del profilo di rimborso dei prestiti, permetterà di liberare risorse finanziarie a beneficio del territorio. L’iniziativa consentirà di coinvolgere potenzialmente circa   due Enti Locali su tre, con l’opportunità di rinegoziare fino a  115 mila mutui  per un debito residuo totale di circa  21,7 miliardi”. Le modalità operative per prendere parte all’iniziativa sono delineate in una circolare   firmata dall’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Cdp, via alla rinegoziazione dei mutui per gli enti locali. Housing e mobilità sostenibile, ok a iniziative per 1,7 mld

Leggi anche: Stipendi comunali, 2.500 euro di arretrati e 190 euro al mese di aumenti: arriva in Manovra il fondo per gli Enti locali

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

cdp oltre 5500 entiCdp, firmato piano rinegoziazione mutui, riguarda 5.000 enti locali - 500 Enti locali potranno aderire nei primi mesi del 2026 al nuovo piano di rinegoziazione dei mutui avviato da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere Comuni, Province e Città Metropolitane. msn.com

Mutui degli enti locali, Cdp apre alla rinegoziazione per oltre 5mila amministrazioni - Cassa Depositi e Prestiti ha avviato un nuovo piano di rinegoziazione dei mutui che, nei primi mesi del 2026, potrà coinv ... giornalelavoce.it

cdp oltre 5500 entiCDP: firmato il piano di rinegoziazione dei mutui per gli Enti Locali - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. teleborsa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.