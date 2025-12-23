Cdm ok alle conferme di Carbone e Alesse

Nel Consiglio dei ministri di ieri sono state confermate alcune nomine, tra cui Riccardo Barbieri Hermitte come direttore generale del Tesoro, con incarico di tre anni a partire dal 23 gennaio. La decisione ha visto l’approvazione del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel contesto di un giro di nomine e conferme nel governo.

Giro di nomine e conferme nel Consiglio dei ministri di ieri. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha proposto e ottenuto il rinnovo dell'incarico di direttore generale del Tesoro a Riccardo Barbieri Hermitte, per la durata di tre anni, a decorrere dal 23 gennaio. Avviate le procedure anche per la conferma di Alessandra dal Verme nell'incarico di direttore dell'Agenzia del Demanio e per il rinnovo di tre anni a Vincenzo Carbone (in foto) come direttore dell'Agenzia delle entrate e quello, sempre per tre anni, di Roberto Alesse come direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cdm, ok alle conferme di Carbone e Alesse Leggi anche: Vincenzo Carbone e Roberto Alesse, conferme ai vertici di Fisco e Dogane Leggi anche: Legalità e sviluppo del Mezzogiorno, il Fisco fa tappa a Paestum: Leo, Carbone e Alesse al convegno sull’agroindustria del Sud Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cdm, ok alle conferme di Carbone e Alesse. Cdm, ok alle conferme di Carbone e Alesse - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha proposto e ottenuto il rinnovo dell'incarico di direttore generale del ... msn.com

Il Cdm conferma Carbone direttore dell'Agenzia delle entrate - Il governo conferma Vincenzo Carbone come direttore dell'Agenzia delle entrate e Roberto Alesse comStati Generali dei Commercialisti 2025e direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. ansa.it

ll Consiglio dei ministri conferma Carbone direttore dell'Agenzia delle Entrate e Alesse all'Agenzia delle Dogane - Il governo conferma Vincenzo Carbone come direttore dell'Agenzia delle entrate e Roberto Alesse come direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. ansa.it

La domanda mondiale di #carbone dovrebbe aumentare dello 0,5% nel 2025, raggiungendo la cifra record di 8,85 miliardi di tonnellate. Il dato, fornito dalla Iea nell'ultimo report "Coal 2025" (link in basso) pubblicato oggi, conferma la forte volatilità e la cresce - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.