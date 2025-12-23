Cava de' Tirreni uccisa a coltellate | l?assassino aveva sospeso la terapia all?Asl

A Cava de' Tirreni, una donna di 40 anni è stata uccisa a coltellate in un episodio che desta preoccupazione. L’assassino, che aveva sospeso la terapia presso l’Asl, rimane sotto indagine. Restano ancora da chiarire le motivazioni dietro il gesto, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per fare luce sul caso.

Resta avvolta nel mistero la causa scatenante - ammesso che sia davvero possibile individuarne una - che ha portato al brutale femminicidio della 40enne Anna Tagliaferri, avvenuto nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

