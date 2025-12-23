Catartica di Antonello Favata in mostra nella bottega d' arte della Camera di commercio
Antonello Favata torna a esporre a Chieti, durante le feste, portando in città la sua mostra dal titolo “Catartica”. Dal 23 dicembre al 6 gennaio le opere dell'artista saranno visitabili tutti i giorni negli spazi della bottega d'arte della Camera di commercio, lungo corso Marrucino. In mostra. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
