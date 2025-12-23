Castiglion Fiorentino la giunta tira le somme | Bilancio in ordine obiettivi ambiziosi

Una conferenza stampa all’insegna “del realismo”, come ha detto il sindaco Mario Agnelli in apertura, per fare il punto sul 2025 e dare uno sguardo al 2026, perché, come ha aggiunto, “il futuro è stato già scelto”. “Sono soddisfatto” – ha proseguito il sindaco Agnelli – “perché siamo dentro a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Pnrr, Foti tira le somme: “Raggiunti tutti gli obiettivi, il Sud è diventato la nuova locomotiva del Paese”

Leggi anche: La Misericordia di Bibbiena tira le somme: quasi 4mila servizi svolti nel solo 2025

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Comune di Castiglion Fiorentino in visita a Roma alla redazione di Internazionale - C’è un legame speciale che unisce Castiglion Fiorentino ad Internazionale e in particolare ai giornalisti della sua redazione: è “Mondovisioni”, il ciclo di proiezioni di docufilm ispirati alla linea ... lanazione.it

“Salviamo la lingua italiana”, il Comune di Castiglion Fiorentino vieta neologismi e parole straniere - Castiglion Fiorentino (Arezzo), 30 gennaio 2025 – No a neologismi, anglicisimi e parole straniere che stravolgano, “danneggiandone bellezza e unicità”, la lingua italiana. lanazione.it

A Castiglion Fiorentino vietate le parole straniere negli atti pubblici: «L'italiano è bello, perchè contaminarlo con modi di dire non comprensibili a tutti?» - A Castiglion Fiorentino, il secondo comune per popolazione della Valdichiana aretina, la giunta comunale bandisce con una delibera l'utilizzo di neologismi ... corrierefiorentino.corriere.it

Alberto Castagna (Castiglion Fiorentino, 23 dicembre 1945 – Roma, 1 marzo 2005) - facebook.com facebook