Castelleone picchia la madre la butta per terra e la caccia di casa | allontanato il figlio violento

Castelleone (Cremona), 23 dicembre 2025 – Picchia la madre, la butta per terra e poi la caccia di casa. È quanto accaduto in una casa di Castelleone la sera di Santa Lucia, il 12 dicembre scorso. Quella sera i carabinieri erano intervenuti, su richiesta della donna. La quale aveva riferito ai militari che il figlio, che ha problemi dovuti all’uso di stupefacenti, l’aveva spinta contro un mobile di casa e fatta cadere a terra. Infine, l’aveva percossa con schiaffi provocandole delle lesioni e cacciata di casa. I carabinieri avevano calmato gli animi, ma la donna si era recata al pronto soccorso per le cure e poi in caserma per la denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

