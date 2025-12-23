Oggi, martedì 22 dicembre alle 17:30, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio promossa dalla Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Castanea. Da otto anni, questa iniziativa premia i giovani del villaggio, figli dei soci, con l’obiettivo di sostenere il loro percorso formativo e contribuire al loro futuro. Un momento importante per riconoscere e valorizzare il talento dei giovani della comunità.

Si svolgerà oggi, martedì 22 dicembre, alle 17:30, la cerimonia di consegna delle borse di studio che ormai da otto anni la Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Castanea eroga ai giovani del villaggio, figli dei soci della realtà, per dare un riconoscimento e un sostegno a coloro che.

Castanea investe sul talento: 17 premi allo studio per costruire il futuro.

