Cassero porta d’accesso alla città Proseguono i lavori della variante

Il Cassero, porta d'accesso alla città, sta beneficiando di lavori di variante finalizzati a migliorare l'accessibilità. Questi interventi rappresentano un passo importante nel potenziamento dei servizi igienici nel centro storico di Città di Castello, a vantaggio di residenti e turisti. La modernizzazione mira a garantire un servizio più efficiente e accessibile, contribuendo alla qualità della visita e alla vivibilità della zona.

Un intervento che segna un ulteriore passo avanti nel potenziamento dei servizi igienici per residenti e turisti nel centro storico di Città di Castello. È attivo da ieri il nuovo bagno pubblico automatico e autopulente situato sotto il bastione del Cassero che si inserisce in un quadro più ampio di riqualificazione che sta interessando l’area tra le mura urbiche e piazzale Ferri, considerata ormai la nuova porta di accesso al centro storico. L’amministrazione comunale sta investendo circa 2 milioni di euro in questa zona per un restyling funzionale completo che non si limita ai soli servizi. Nella road map l’installazione del nuovo ascensore per collegare i giardini del Cassero partirà all’inizio del 2026 e i lavori per il completamento del raddoppio del parcheggio Collesi, dai quali nascerà un’area per la sosta da 200 posti complessivi, richiederanno 150 giorni salvo proroghe quindi termineranno presumibilmente tra la primavera e l’estate del prossimo anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

