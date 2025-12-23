Antonio Cassano ha commentato la vittoria del Napoli in Supercoppa, sottolineando l’atteggiamento di Aurelio De Laurentiis. L’ex calciatore ha espresso rispetto per il presidente, ricordando come si sia impegnato personalmente per evitare che i nomi arabi fossero posizionati dietro le maglie dei giocatori. La sua opinione riflette l’ammirazione per l’approccio deciso e diretto di De Laurentiis nel mondo del calcio.

Antonio Cassano, intervenuto a Viva el Futbol, ha così commentato la vittoria del Napoli in Supercoppa. Le parole di Cassano. «Non c’è stata partita. Il Bologna è stato bravo ad arrivare fin lì. Delle quattro era la meno forte, sicuramente, è arrivata in finale, ha provato a giocarsela tête-à-tête, però il Napoli stasera li ha distrutti. Proprio una roba impressionante.» «La cosa che a me è piaciuta di questa partita è che stasera Conte sai cosa ha fatto? Buongiorno in panchina, Beukema in panchina, Juan Jesus in campo. Elmas ha continuato a giocare da quinto esterno dentro le due mezze punte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cassano: «De Laurentiis il mio idolo. Si è messo sulle scale per non mettere i nomi arabi dietro le maglie e se n’è sbattuto i coglioni»

Leggi anche: Supercoppa, De Laurentiis sulle scale come un tifoso e non in tribuna autorità

Leggi anche: Valentina De Laurentiis: “Napoli è diventata un brand”. Poi spunta l’incredibile aneddoto sulle maglie auto prodotte

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli-Bologna, Cassano confessa: "Oggi ho trovato il mio nuovo idolo. È ufficiale" - Nella puntata di Viva el Futbol, trasmissione in onda ogni settimana su Twitch e Youtube, si è parlato a lungo del successo del Napoli nella finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. msn.com

Cassano: "Milan e Juventus flop, ecco la mia griglia Scudetto. De Laurentiis disastroso, ma Conte andrà in Champions" - Tra quanti hanno commentato il primo turno della Serie A 2024//25 c'è anche Antonio Cassano che, durante la prima puntata della ... calciomercato.com

Cassano contro Allegri al Napoli: «Non sa di calcio, farebbe come Rudi Garcia. De Laurentiis incompetente» - Antonio Cassano è incontenibile a «Viva el Futbol», dove critica la scelta di Aurelio De Laurentiis di virare su Massimiliano Allegri in caso di addio di Antonio Conte, fresco di scudetto: «Non ce ... corriere.it

De Laurentiis dopo la Supercoppa: frecciate, orgoglio e promesse Dopo il trionfo del Napoli in Supercoppa, Aurelio De Laurentiis non si nasconde e si prende la scena. A premiazione conclusa, il presidente azzurro risponde a quelli che definisce “giornali - facebook.com facebook