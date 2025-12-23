Casoria | 24enne arrestato in caserma con pistola nei pantaloni
Un giovane di 24 anni è stato arrestato ad Arpino di Casoria dai Carabinieri, trovandosi in caserma con una pistola e diversi proiettili nei pantaloni. L’intervento è avvenuto durante una firma quotidiana, che si è poi conclusa con l’arresto. L’episodio evidenzia l’importanza delle verifiche di routine nel mantenimento della sicurezza pubblica.
Firma quotidiana in caserma si trasforma in arresto: giovane di 24 anni trovato con pistola e proiettili dai Carabinieri ad Arpino di Casoria. Quale luogo e momento migliori per portare una pistola nei pantaloni? Certamente non una caserma dei Carabinieri e indubbiamente non durante la firma quotidiana imposta dal giudice. E invece, nella stazione di Arpino di Casoria, accade proprio questo. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale di Napoli. G. E., 24 anni, sottoposto all’obbligo di firma, si è presentato in caserma all’orario stabilito. Un forte odore di marijuana ha spinto i militari a eseguire una perquisizione ma piuttosto che la droga, è stata trovata una pistola. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche: Va a firmare dai carabinieri con una pistola in tasca: arrestato a Casoria
Leggi anche: In caserma per l’obbligo di firma ma ha una pistola, arrestato
Va a firmare dai carabinieri con una pistola in tasca: arrestato a Casoria - Un 24enne di Casoria era andato a firmare dai carabinieri, ma in tasca aveva una pistola: arrestato, ora è in carcere ... fanpage.it
Casoria, obbligo di firma ma arriva con una pistola: arrestato 24enne - Un giovane 24enne si è presentato regolarmente in caserma per adempiere all'obbligo di firma, ma aveva con sé una pistola nascosta nelle tasche dei pantaloni. msn.com
Va in caserma per l’obbligo di firma con la pistola addosso, arrestato 24enne a Casoria - Protagonista un 24enne del posto, che era andato a firmare nella locale stazione dei militari dell’Arma, portando tuttavia con sé l’arma completa di ... internapoli.it
#CONSEGNE DI #NATALE ultime disponibilità Zona volla, casalnuovo,cercola,pollena,casoria, ponticelli Disponibilitá 24 Minnie e topolino e spiderman Disponibilità 25 mattina Solo minnie e topolino Babbo natale tutto pieno 24 e 25 Info e prenotazioni 380 5 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.