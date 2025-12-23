Casoria | 24enne arrestato in caserma con pistola nei pantaloni

Un giovane di 24 anni è stato arrestato ad Arpino di Casoria dai Carabinieri, trovandosi in caserma con una pistola e diversi proiettili nei pantaloni. L’intervento è avvenuto durante una firma quotidiana, che si è poi conclusa con l’arresto. L’episodio evidenzia l’importanza delle verifiche di routine nel mantenimento della sicurezza pubblica.

Firma quotidiana in caserma si trasforma in arresto: giovane di 24 anni trovato con pistola e proiettili dai Carabinieri ad Arpino di Casoria. Quale luogo e momento migliori per portare una pistola nei pantaloni? Certamente non una caserma dei Carabinieri e indubbiamente non durante la firma quotidiana imposta dal giudice. E invece, nella stazione di Arpino di Casoria, accade proprio questo. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale di Napoli. G. E., 24 anni, sottoposto all’obbligo di firma, si è presentato in caserma all’orario stabilito. Un forte odore di marijuana ha spinto i militari a eseguire una perquisizione ma piuttosto che la droga, è stata trovata una pistola. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

