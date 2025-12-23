Casoncelli, polenta e vino DOCG sono simboli della tradizione culinaria e vinicola del Brescia. Questo trio rappresenta l’eccellenza della Leonessa d’Italia, con radici profonde e un riconoscimento internazionale. La combinazione di piatti tipici e vini pregiati esalta i sapori autentici della regione, rendendo questa triade un punto di riferimento per chi desidera scoprire e apprezzare le tradizioni gastronomiche bresciane.

La triade perfetta del bresciano, in grado di trascinare la cucina e l’enologia della Leonessa d’Italia nel mondo, quella che tutti invidiano e nessun altro ha, è composta da: " casoncelli, polenta e vino Franciacorta docg ". Parola di Cristian Cantaluppi, ceo di Cast italian institute of culinary arts & hospitality, la prima e unica istituzione in Italia che già un anno fa ha proposto un Bachelor, cioè una triennale “pratica“ nelle arti culinarie e dell’ospitalità. Recentemente la cucina italiana è stata dichiarata patrimonio dell’ Unesco poiché è una "miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie", "un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che li circonda". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casoncelli, polenta e vino Docg: "Un terzetto di vere eccellenze"

Leggi anche: Stilèma Taurasi DOCG Riserva eletto “Vino dell’Anno” negli USA

Leggi anche: Dieci sagre del weekend da non perdere: castagne, polenta vino e non solo. Dove andare

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Casoncelli, polenta e vino Docg: Un terzetto di vere eccellenze.

Scarpinocc, bertù, casoncelli, vino e gnocchi: le sagre di agosto - Fra gli appuntamenti in calendario spiccano gli scarpinocc a Parre, il casoncello a Strozza, i bertù a Rovetta e gli ... bergamonews.it

Casoncelli, capù, scarpinòcc, foiade, bertù e vino: le sagre di agosto in Bergamasca - La nuova edizione di Ardesio DiVino, la sagra del casoncello a Strozza, i capù e gli scarpinòcc a Parre, le foiade a Somendenna di Zogno, i bertù a Rovetta, lo street food a Piazza Brembana, Osio ... bergamonews.it

I MENÙ DELLE FESTE DI DICEMBRE DEL DAZZE!!! VIGILIA DI NATALE 2025 in Dazze: Antipasto Gn. Fritti Crudo Polenta con porcini Sformattini Insalata di pollo Primi Pizzoccheri Casoncelli ricotta e spinaci con passatina di pomodoro. Secondo Tagliata alla - facebook.com facebook