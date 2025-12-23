Casola di Napoli il borgo si accende | torna il Presepe Vivente Cantato e Cuntato

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 dicembre al 6 gennaio il borgo di Casola di Napoli ospita il Presepe Vivente Cantato e Cuntato, con teatro, musica, tradizione e oltre 90 comparse Mancano ormai pochissime ore all’apertura dell’edizione 2025 del Presepe Vivente “Cantato e Cuntato”, realizzato con il contributo della Regione Campania. Le luci, le scene, le voci e i canti . 🔗 Leggi su 2anews.it

casola di napoli il borgo si accende torna il presepe vivente cantato e cuntato

© 2anews.it - Casola di Napoli, il borgo si accende: torna il Presepe Vivente Cantato e Cuntato

Leggi anche: “il viandante”: il presepe vivente torna a illuminare il borgo di santa tecla

Leggi anche: Il borgo medievale di Ronciglione si trasforma nel presepe vivente

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

casola napoli borgo accendeCasola di Napoli, il borgo si accende: torna il Presepe Vivente Cantato e Cuntato - Mancano ormai pochissime ore all’apertura dell’ edizione 2025 del Presepe Vivente “Cantato e Cuntato”, realizzato con il contributo della Regione Campania. erreemmenews.it

casola napoli borgo accendeCasola, il borgo si accende: torna il Presepe Vivente Cantato e Cuntato - Dal 26 dicembre al 6 gennaio il borgo di Casola di Napoli ospita il Presepe Vivente Cantato e Cuntato, con teatro, ... lostrillone.tv

casola napoli borgo accendeCasola di Napoli, il borgo si trasforma nel Presepe Vivente “Cantato e Cuntato”: quattro giorni tra storia, teatro e tradizione - Un percorso immersivo tra vicoli, botteghe, musiche e scene teatrali animerà il Presepe Vivente 2025 di Casola di Napoli, realizzato con il contributo della Regione Campania. erreemmenews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.