Casola di Napoli il borgo si accende | torna il Presepe Vivente Cantato e Cuntato

Dal 26 dicembre al 6 gennaio il borgo di Casola di Napoli ospita il Presepe Vivente Cantato e Cuntato, con teatro, musica, tradizione e oltre 90 comparse Mancano ormai pochissime ore all’apertura dell’edizione 2025 del Presepe Vivente “Cantato e Cuntato”, realizzato con il contributo della Regione Campania. Le luci, le scene, le voci e i canti . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Casola di Napoli, il borgo si accende: torna il Presepe Vivente Cantato e Cuntato Leggi anche: “il viandante”: il presepe vivente torna a illuminare il borgo di santa tecla Leggi anche: Il borgo medievale di Ronciglione si trasforma nel presepe vivente La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Casola di Napoli, il borgo si accende: torna il Presepe Vivente Cantato e Cuntato - Mancano ormai pochissime ore all’apertura dell’ edizione 2025 del Presepe Vivente “Cantato e Cuntato”, realizzato con il contributo della Regione Campania. erreemmenews.it

Casola, il borgo si accende: torna il Presepe Vivente Cantato e Cuntato - Dal 26 dicembre al 6 gennaio il borgo di Casola di Napoli ospita il Presepe Vivente Cantato e Cuntato, con teatro, ... lostrillone.tv

Casola di Napoli, il borgo si trasforma nel Presepe Vivente “Cantato e Cuntato”: quattro giorni tra storia, teatro e tradizione - Un percorso immersivo tra vicoli, botteghe, musiche e scene teatrali animerà il Presepe Vivente 2025 di Casola di Napoli, realizzato con il contributo della Regione Campania. erreemmenews.it

Venerdi 26 dicembre saremo figuranti ,musicanti e cantanti nel presepe di Casola di Napoli dalle ore 17 30 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.