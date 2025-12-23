Caso sindaco Missiroli i centri anti violenza | De Pascale esca dall’ambiguità servono chiarezza e coerenza

La vicenda del sindaco di Cervia, Missiroli, continua a suscitare attenzione, con i centri anti violenza che chiedono chiarezza e coerenza. In particolare, i riferimenti a De Pascale hanno riacceso il dibattito pubblico, sottolineando l’importanza di trasparenza e coerenza nelle figure istituzionali. La questione rimane attuale e richiede un’analisi approfondita per comprendere i prossimi sviluppi.

Cervia (Ravenna), 23 dicembre 2025 – Continua a tenere banco la vicenda riguardante il primo cittadino di Cervia. In nota diffusa in queste ore, la 'Casa delle Donne' e il Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna osserva che “alla luce delle notizie emerse nelle ultime ore, riteniamo doveroso esprimere un a posizione chiara e netta in merito alla vicenda che coinvolge il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, attualmente indagato per i reati di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, in seguito all’ attivazione del Codice Rosso avvenuta il 5 dicembre scorso. Secondo quanto riportato, la donna si era rivolta al pronto soccorso per ricevere cure mediche, dove le sono stati refertati sette giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso sindaco Missiroli, i centri anti violenza: “De Pascale esca dall’ambiguità, servono chiarezza e coerenza” Leggi anche: Zelensky a Roma, il presidio di +Europa: "Meloni esca dall'ambiguità" Leggi anche: Sindaco di Cervia indagato, i centri antiviolenza dopo le dichiarazioni di de Pascale: "Il presidente sia chiaro e coerente" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Il sindaco Mattia Missiroli indagato per le botte alla moglie: imbarazzo Pd. Spunta una richiesta d’aiuto della donna nel 2012; Cervia, il sindaco Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Centri antiviolenza Emilia Romagna: "C'è bisogno di chiarezza sul caso del sindaco di Cervia" - Sul caso del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, al centro di una indagine per l’accusa di maltrattamenti e lesioni alla moglie «è necessaria chiarezza politica». gazzettadiparma.it

Cervia. Caso Missiroli: emergono accuse pesanti, il sindaco smentisce le violenze. Non si escludono imminenti dimissioni - Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, da alcuni giorni al centro di una bufera mediatica scatenatasi a seguito delle indagini a suo carico per presunti maltrattamenti alla moglie dalla quale si sta ... ravennanotizie.it

Cervia, il Centro Antiviolenza dell’Emilia-Romagna: “Il sindaco Missiroli faccia un passo indietro, De Pascale esca dall’ambiguità” - Da “Case delle donne” e dal coordinamento Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna arriva la richiesta “di un passo indietro” al sindaco di Cervia ... corriereromagna.it

