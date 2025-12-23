Caso Signorini Medugno ora denuncia il conduttore per violenza sessuale | lo rivela Corona che parla di prove documentali

Fabrizio Corona ha annunciato che Fabrizio Medugno farà causa a Signorini per violenza sessuale, sostenendo di possedere prove documentali. La vicenda, che ha già attirato l’attenzione pubblica, si inserisce in un contesto di accuse e polemiche legate al sistema Signorini. Restano da chiarire i dettagli e le implicazioni di questa denuncia, mentre il caso continua a suscitare interesse e discussioni.

Aveva parlato di Sistema Signorini solo qualche giorno fa. Ora, Fabrizio Corona rilancia e annuncia dal suo Falsissimo il prossimo passo di quello che sembra essere uno scandalo di grandi proporzioni. Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha annunciato di aver depositato una querela per violenza sessuale e tentata estorsione contro Alfonso Signorini, conduttore del reality e direttore editoriale del settimanale Chi. L'annuncio è arrivato durante la seconda puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona dedicato alle indagini sul sistema dello spettacolo italiano. La vicenda risale a tre anni fa, quando Medugno aveva 23 anni e lavorava per costruirsi una carriera nel mondo della televisione.

