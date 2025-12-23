Caso Signorini Mediaset sceglie ancora il silenzio | gli scenari sul futuro del conduttore del GF

Dopo la seconda puntata di Falsissimo, in cui Corona ha mostrato ulteriori dettagli, Mediaset non rilascia dichiarazioni. La strategia del silenzio sembra destinata a durare. Gli scenari possibili: dalla conferma al congelamento, fino all'addio. Ma tutto dipende dalla Procura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Parlerò a ruota”: Corona in tribunale per il caso Signorini, l’annuncio che fa tremare Mediaset - Fabrizio Corona arriva in tribunale per il caso Signorini e lascia intendere che questa volta non si limiterà a difendersi. donnaglamour.it