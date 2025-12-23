In merito al caso Signorini, Corona ha dichiarato di aver fornito ai magistrati oltre 100 testimonianze e due denunce formali contro Signorini. Durante l’interrogatorio, ha riferito di aver condiviso i nomi e le prove, evidenziando un presunto “sistema Signorini”. Le dichiarazioni si inseriscono in un quadro di approfondimento investigativo, con l’obiettivo di chiarire i fatti e verificare le accuse avanzate.

“Ho fatto i nomi oggi ai pm. Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni. Anche a verbale ho parlato del ‘sistema Signorini’. Tre minuti ho parlato del revenge porn e un’ora di Alfonso Signorini, di tutti i suoi giri e di tutte le sue amicizie. Ho più di 100 testimonianze e sono già pronte due denunce contro di lui”. Lo ha spiegato ai cronisti F abrizio Corona, al termine dell’interrogatorio, di meno di un’ora e mezza, in Procura a Milano. L’ex “re dei paparazzi” è indagato per diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, nell’ambito dell’inchiesta aperta a seguito della querela presentata dal giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Signorini, l’interrogatorio di Corona: “Ho più di 100 testimonianze e sono già pronte due denunce contro di lui. Ho fatto i nomi ai magistrati”

Leggi anche: Corona dai pm. “Ci sono due denunce pronte, se non perquisiscono Signorini mi lego davanti al tribunale”

Leggi anche: Alfonso Signorini “in tour” nelle reti Mediaset per promuovere il suo nuovo libro replica così al caso Corona: “Ho già messo tutto in mano ai miei legali”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fabrizio Corona indagato per revenge porn | domani l’interrogatorio dopo la denuncia di Signorini; Fabrizio Corona oggi l’interrogatorio Vi racconteremo una storia ancora più vergognosa.

“Parlerò a ruota”: Corona in tribunale per il caso Signorini, l’annuncio che fa tremare Mediaset - Fabrizio Corona arriva in tribunale per il caso Signorini e lascia intendere che questa volta non si limiterà a difendersi. donnaglamour.it