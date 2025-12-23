È durato un’ora e un quarto l’interrogatorio di Fabrizio Corona in Procura a Milano sul caso che vede protagonista Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha denunciato l’ex re dei paparazzi per revenge porn ma l’ex marito di Nina Moric non sembra intenzionato a fare retromarcia. Anzi. All’uscita, davanti ai cronisti, ha annunciato con schiettezza: “Ho fatto i nomi, pronte due denunce”. E nella vicenda è intervenuto anche il Codacons, che ha deciso di presentare un esposto per casting opachi e abuso di potere nel Grande Fratello Vip. Caso Signorini, l’interrogatorio di Fabrizio Corona. “Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi da Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale allucinante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caso Signorini, le novità emerse dall’interrogatorio di Corona. E interviene anche il Codacons

