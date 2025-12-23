Caso Signorini le novità emerse dall’interrogatorio di Corona E interviene anche il Codacons
È durato un’ora e un quarto l’interrogatorio di Fabrizio Corona in Procura a Milano sul caso che vede protagonista Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha denunciato l’ex re dei paparazzi per revenge porn ma l’ex marito di Nina Moric non sembra intenzionato a fare retromarcia. Anzi. All’uscita, davanti ai cronisti, ha annunciato con schiettezza: “Ho fatto i nomi, pronte due denunce”. E nella vicenda è intervenuto anche il Codacons, che ha deciso di presentare un esposto per casting opachi e abuso di potere nel Grande Fratello Vip. Caso Signorini, l’interrogatorio di Fabrizio Corona. “Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi da Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale allucinante. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: “Vi racconto tutto, anche dell’interrogatorio”: Fabrizio Corona entra in tribunale per il caso Signorini – Video
Leggi anche: Caso Signorini, Corona arriva in Tribunale in ritardo di mezz'ora. Poi annuncia: "Vi racconterò anche l'interrogatorio"
“I magistrati indaghino sul caso Signorini”: esposto in Procura del Codacons e di Assoutenti dopo le dichiarazioni di Corona a Falsissimo - L'esposto presentato alla Procura di Milano chiede di verificare possibili abusi di potere nei casting dei reality ... ilfattoquotidiano.it
Caso Signorini, le novità emerse dall’interrogatorio di Corona. E interviene anche il Codacons - L’interrogatorio di Fabrizio Corona sul caso Signorini: “Pronte due denunce per Alfonso”. dilei.it
Caso Signorini, Mediaset sceglie ancora il silenzio: gli scenari sul futuro del conduttore del GF - Dopo la seconda puntata di Falsissimo, in cui Corona ha mostrato ulteriori dettagli, Mediaset non rilascia dichiarazioni ... fanpage.it
Fabrizio Corona arriva al Palazzo di Giustizia per l'interrogatorio sul caso Signorini. Indagato per revenge porn dopo le accuse mosse su Falsissimo - facebook.com facebook
Caso Signorini, Corona interrogato dai pm: «Cento testimonianze contro il conduttore» x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.