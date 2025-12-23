Caso Signorini Fabrizio Corona difende la sua versione davanti ai pm di Milano

Fabrizio Corona ha fornito la sua versione dei fatti davanti ai pm di Milano in relazione al caso Signorini. Durante l'interrogatorio, ha dichiarato che sarà disponibile a rispondere a tutte le domande, sottolineando la sua intenzione di parlare senza riserve. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini in corso, contribuendo a chiarire alcuni aspetti della vicenda.

"Se mi fate fare l'interrogatorio . tanto sapete che parlo a ruota. parlerò anche dell'interrogatorio. Faccio conferenza stampa". Lo ha detto a telecamere, fotografi e cronisti Fabrizio Corona arrivando, in ritardo di mezz'ora, al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese per.

