Caso Sgarbi Sabrina Colle annuncia causa contro la figlia Evelina e Mediaset Nozze rinviate

Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ha comunicato l’intenzione di intentare una causa contro la figlia Evelina e Mediaset, a seguito di quanto riportato dalla stampa riguardo a un’ordinanza del Tribunale di Roma. La decisione si inserisce nel contesto delle recenti vicende legali e personali, che hanno portato anche al rinvio delle nozze. La situazione evidenzia le tensioni in atto tra le parti coinvolte e le implicazioni giudiziarie in corso.

AGI - La compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle, ha annunciato che farà causa alla figlia del critico d'arte, Evelina, al suo avvocato e alle reti Mediaset, dicendosi "indignata per la manipolazione operata dalla stampa in merito all'ordinanza" del Tribunale di Roma che ha disposto una perizia cognitiva per Sgarbi ma ha affermato che non è necessario un amministratore di sostegno. "Il provvedimento, infatti, smentisce in ampia misura, direi per l'80%, la linea sostenuta dalla controparte", ha sottolineato in una nota Sabrina Colle, "richiedendo un ulteriore approfondimento limitatamente alla gestione straordinaria del patrimonio e dei diritti personalissimi" di Sgarbi.

