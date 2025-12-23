Caso Orlandi non è il tempo di ulteriori ingiustizie

Il caso Orlandi rimane uno dei capitoli più complessi e delicati della giustizia italiana. Con l’indagine su Laura Casagrande, coinvolta per aver fornito, secondo le accuse, false informazioni, si apre un nuovo fronte in una vicenda già assai intricata. È importante che il procedimento si svolga nel rispetto della legge, senza ulteriori ingiustizie, affinché si faccia chiarezza e si tuteli la memoria di Emanuela Orlandi.

Gentile Direttore Feltri, considerato lo stato nel quale si trova la giustizia in Italia, non oso pensare a cosa potrà accadere d'ora in avanti a Laura Casagrande, amica della povera Emanuela Orlandi al tempo della scomparsa di quest'ultima, in quanto da ieri risulta indagata per aver fornito all'epoca false informazioni agli inquirenti. Trattandosi di una tragedia dai contorni alquanto oscuri da far tremare i polsi a chiunque quali l'attentato a Papa Wojtyla in cui furono coinvolti soggetti come un Ali Agca e membri della Banda della Magliana, accaduti ben 42 anni fa quando le due ragazze erano entrambe poco più che quindicenni, fermo restando il primato della Giustizia, mi riesce difficile accettare che una persona, ora vicina ai sessanta anni, gran parte dei quali - presumo - trascorsi nel tentativo di rimuovere quell'evento che probabilmente la privò della spensieratezza diritto di ogni adolescente e che avrebbe stravolto la vita anche di un qualsiasi adulto fatto e finito, ben 42 anni dopo debba reimmergersi in quei drammatici giorni, per di più con un futuro avvolto nella più assoluta incertezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Orlandi, non è il tempo di ulteriori ingiustizie Leggi anche: Svolta nell’inchiesta del Caso Orlandi: chi è l’amica di Emanuela Orlandi, Laura Casagrande, e perché è indagata Leggi anche: Ingiustizie e caso Garlasco: la sfiducia che pesa sulla riforma Nordio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caso Emanuela Orlandi c' è una nuova indagata. Caso Orlandi, non è il tempo di ulteriori ingiustizie - Ma la giustizia ha anche il dovere di distinguere, di ponderare, di non schiacciare ... ilgiornale.it

Caso Emanuela Orlandi, le tre versioni della compagna indagata - È stata una delle ultime persone a vedere la ragazza, poiché entrambe erano nella scuola di musica il 22 giugno del 1983 e, ... virgilio.it

Caso Orlandi, perché è indagata la compagna di musica: i 19 "non ricordo" di quei minuti cruciali - Tante ombre, poche sicurezze, piste incrociate o divergenti, nuovi colpi di scena a oltre 40 anni dai fatti. msn.com

Caso Orlandi, le 19 amnesie di Laura Casagrande. Così la compagna di musica è stata indagata: «Sì, ebbi paura. Andai per due mesi in un luogo segreto in Umbria» @Corriere x.com

Caso Orlandi, svolta dopo 42 anni: ex compagna di scuola indagata per false dichiarazioni. La Procura di Roma indaga Laura Casagrande per false informazioni ai pm nel caso Orlandi. Le indagini, riaperte nel 2023, puntano a chiarire le ultime ore prima d - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.