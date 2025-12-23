**Caso Grillo jr | legale vittima ' sentenza ricostruisce ore di orrore che ha vissuto ragazza' **
Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - "E' una sentenza che rispecchia fedelmente quanto emerso nel corso del dibattimento e ricostruisce in maniera puntuale le ore di orrore che ha vissuto la mia assistita". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocata Giulia Bongiorno, legale di parte civile nel processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici. Sono stati tutti condannati il 22 settembre, e oggi il Tribunale ha depositato le motivazioni. "E' una sentenza molto importante- aggiunge Bongiorno - anche perché valorizza il consenso della donna". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: **Caso Grillo jr: giudici, ‘da imputati particolare brutalità di gruppo, vittima attendibile'**
Leggi anche: Caso Caffo, legale vittima: "Sentenza per maltrattamenti ci soddisfa"
Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo, le motivazioni della sentenza: Vittima pienamente attendibile; Leonardo Apache La Russa, reato di revenge porn estinto: ritenuto congruo il risarcimento di 25 mila euro alla ragazza. Lei: «Farò appello».
**Caso Grillo jr: legale vittima, 'sentenza ricostruisce ore di orrore che ha vissuto ragazza'** - "E' una sentenza che rispecchia fedelmente quanto emerso nel corso del dibattimento e ricostruisce in maniera puntuale le ore di orrore che ha vissuto la mia assistita". lanuovasardegna.it
Caso Grillo jr, i giudici: «Particolare brutalità del gruppo» - Per i giudici di Tempio Pausania la giovane denunciante è ritenuta pienamente attendibile e priva di contraddizioni sostanziali, mentre viene esclusa in ... avvenire.it
Caso Grillo jr., la condanna per stupro: “Brutalità del gruppo, vittima impossibilitata a reagire" - Ciro Grillo e i suoi tre amici, condannati lo scorso 22 settembre per violenza sessuale di gruppo, hanno approfittato della fragilità della studentessa italo norvegese di 19 anni che poi li ha denunci ... msn.com
Qui noi vediamo un solo vigliacco e un solo protetto: Andrea Grillo. Vigliacco in quanto non ha ancora risposto alle puntuali e documentate considerazioni di Silere non possum: https://silerenonpossum.com/it/san-anselmo-chi-finanzia-leresia-il-caso-di-andrea - facebook.com facebook
Ciro Grillo, le motivazioni della condanna per violenza sessuale: «La vittima è attendibile, particolare brutalità del gruppo» x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.