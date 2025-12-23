Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - "E' una sentenza che rispecchia fedelmente quanto emerso nel corso del dibattimento e ricostruisce in maniera puntuale le ore di orrore che ha vissuto la mia assistita". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocata Giulia Bongiorno, legale di parte civile nel processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici. Sono stati tutti condannati il 22 settembre, e oggi il Tribunale ha depositato le motivazioni. "E' una sentenza molto importante- aggiunge Bongiorno - anche perché valorizza il consenso della donna". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Caso Grillo jr: legale vittima, 'sentenza ricostruisce ore di orrore che ha vissuto ragazza'**

Leggi anche: **Caso Grillo jr: giudici, ‘da imputati particolare brutalità di gruppo, vittima attendibile'**

Leggi anche: Caso Caffo, legale vittima: "Sentenza per maltrattamenti ci soddisfa"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo, le motivazioni della sentenza: Vittima pienamente attendibile; Leonardo Apache La Russa, reato di revenge porn estinto: ritenuto congruo il risarcimento di 25 mila euro alla ragazza. Lei: «Farò appello».

**Caso Grillo jr: legale vittima, 'sentenza ricostruisce ore di orrore che ha vissuto ragazza'** - "E' una sentenza che rispecchia fedelmente quanto emerso nel corso del dibattimento e ricostruisce in maniera puntuale le ore di orrore che ha vissuto la mia assistita". lanuovasardegna.it