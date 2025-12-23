Caso Grillo jr i giudici | Dagli imputati particolare brutalità di gruppo

Il caso Grillo Jr. riguarda la condanna di Ciro Grillo e dei suoi amici per violenza sessuale di gruppo. I giudici hanno evidenziato come gli imputati abbiano agito con una particolare brutalità nei confronti della giovane vittima, una studentessa di 19 anni. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessione su aspetti legali e sociali legati alla tutela delle vittime e alla responsabilità penale.

(Adnkronos) – Ciro Grillo e i suoi tre amici condannati lo scorso 22 settembre per violenza sessuale di gruppo, hanno agito "con una particolare brutalità" sulla studentessa Italo norvegese di 19 anni che poi li ha denunciati. La ragazza " è ritenuta pienamente attendibile, perché le sue dichiarazioni risultano riscontrate". Lo scrivono, come apprende l'Adnkronos.

Caso Grillo jr., la condanna per stupro: “Brutalità del gruppo, vittima impossibilitata a reagire" - Il tribunale di Tempio Pausania ha depositato questa mattina le motivazioni della sentenza di condanna a carico del figlio di Beppe Grillo, Ciro, e dei suoi tre amici, accusati di violenza sessuale di ... rainews.it

Grillo Jr e la condanna per stupro: “Gruppo brutale, si è approfittato delle fragilità della 18enne” - Le motivazioni dei giudici di Tempio Pausania sulla violenza per cui sono imputati il figlio del comico e tre amici genovesi: “La ragazza attendibile, da ... repubblica.it

